"Укроборонпром" ликвидируют?

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины поддержал инициативу ликвидировать государственный концерн "Укроборонпром". Об этом сообщил замсекретаря Совбеза Сергей Кривонос.

"Вместо (Укроборонпрома – прим. ред.) будет создан отдельный государственный орган с расширенными полномочиями, которому будут подчинены предприятия-участники концерна", - приводит его слова пресс-служба СНБО.

Ранее, 24 апреля, в Верховной раде был зарегистрирован законопроект о ликвидации "Укроборонпрома". Создатели документа отметили, что концерн и его предприятия стали неэффективными, пишут "Известия".