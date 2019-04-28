В Раде призывают отменить решение России по Донбассу

Первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко заявила, что надо отменить решение президента РФ Владимира Путина об упрощённой выдаче российских паспортов жителям ДНР и ЛНР. По её мнению, оно принято незаконно.

"Путин даже в Китае выставил претензии Украине относительно политического блока минских соглашений...Для реализации политического блока Путин должен отменить свои же указы о незаконной паспортизации украинцев", - заявила политик.

По её мнению, страна выполнила свою часть Минских соглашений, приняв ряд законов, но они не вступили в силу из-за России.

"Мы приняли закон и об амнистии (под которую, кстати, не подпадают террористы и убийцы, а вот «заблудившиеся» — да), и об особенностях местного самоуправления", - отметила Геращенко, передаёт RT со ссылкой на Facebook.