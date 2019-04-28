Врачей начнут премировать за обнаружение рака

Дмитрий Медведев поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой принять на рассмотрение вопрос о возможности премирования медработников за выявления у пациентов онкологии во время прохождения диспансеризации.

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Сообщается, что премирование врачей начнётся уже со следующего года. Средства на это будут заложены в бюджет на грядущий год, а также на плановый период за 2021 и 2022 года, передаёт Lenta.Ru.

Ответственным за выполнение премьер-министр страны назначил зампреда правительства Татьяну Голикову. При этом сроки выполнения поручения поставлены до 2 декабря.