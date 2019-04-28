В США готовы помириться с Россией, лишь бы предотвратить её сближение с Китаем

В Соединённых Штатах заявили, что Америка может рассматривать варианты примирения с Москвой, лишь бы Россия не продолжала свои действия по сближению с Китаем.

В Госдуме прокомментировали решение США выйти из договора о торговле оружием

Предполагается, что между США и Россией можно заключить временное соглашение, которое впоследствии перейдёт в разряд постоянных, и тем самым нормализовать отношения между двумя странами. В The National Interest отметили, что России более свойственна коммуникация с Европой, чем с Китаем, передаёт Lenta.Ru. При этом в интересах Америки сблизиться с Москвой, чтобы усилить коалицию против Пекина.

Эксперт считает, что США могут отказаться от антироссийских санкций и признать Крым частью России, если РФ в свою очередь перестанет поддерживать жителей ДНР и ЛНР.