Муж Поклонской ответил бизнесмену, решившему сдать Наталью Украине

Муж Натальи Поклонской Иван Соловьев рассказал, что думает об идее бизнесмена Олега Зубкова обменять женщину на открытие Северо-Крымского канала. Соловьев назвал мужчину «никчемным и утратившим всякую совесть».

«Он пытается оправдать свое моральное банкротство провокационными призывами выдать заместителя председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции в страну, где в отношении нее открыто девять уголовных производств, а также вынесен смертный приговор террористической организацией», - рассказал о предложении Зубкова возмущённый Соловьёв.

Также муж Поклонской отметил, что бизнесмен давно точит зуб на Наталью. Причиной их конфликта стала проверка, которую проводила прокуратура в зоопарках, принадлежащих Зубкову, сообщает РИА Новости. Таким образом Соловьёв напомнил бизнесмену о «многолетнем букете правонарушений».