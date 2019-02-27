Премьер-министр Израиля прибыл в Москву для переговоров с Путиным

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прибыл в Москву. Согласно последней информации осведомленных источников, израильский политик проведет переговоры с российским президентом Владимиром Путиным.

Ранее в пресс-службе Кремля отметили, что глава РФ намерен в среду, 27 февраля, обсудить с Нетаньяху ситуацию в Сирии, а также проблемы в российско-израильских отношениях, передает ТАСС.

Отметим, что изначально Биньямин Нетаньяху планировал прибыть в столицу России 21 февраля, однако его визит был отложен из-за политической ситуации в Израиле перед досрочными парламентскими выборами, которые должны состояться 9 апреля текущего года.