Песков прокомментировал критику спектакля в Дагестане

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал критику спектакля "Охота на мужчин" в Дагестане чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова.

"Естественно, в разных субъектах есть свои традиции - национальные, исторические, религиозные - которые, конечно, нельзя не учитывать. Принимать это во внимание нужно обязательно", - заявил Дмитрий Песков.

Напомним, ранее Нурмагомедова крайне возмутила постановка, продемонстрированная, в том числе, в Дагестане: "Дагестан - это земля чести и достоинства, порядочных мужчин и целомудренных женщин", - заявил он.