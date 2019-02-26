Глава Крыма рассказал, чего добился полуостров за последние пять лет

Сергей Аксёнов рассказал, что последние пять лет принесли положительную динамику в развитие Крыма. Глава полуострова также назвал эти годы «пятилеткой побед».

«Масштабы положительных изменений, которые произошли в Крыму за пять лет, таковы, что эти годы можно без всякого преувеличения назвать пятилеткой побед. Наши успехи вынуждены признать даже враги», - заявил Аксёнов.

Он отметил, что за этот срок решили проблемы водоснабжения, энергодефицита и инфраструктуры, а также построили Крымский мост, несколько новых трасс и электростанций и новый терминал аэропорта «Симферополь», сообщает RT со ссылкой на РИА Новости.