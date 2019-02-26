Мадуро подозревает Трампа в развязывании войны

Николас Мадуро уверен, что Соединённым Штатам настолько нужна венесуэльская нефть, что они готовы даже воевать за неё. Также Мадуро призвал Трампа к диалогу и заверил, что всегда согласен «протянуть руку» и начать переговоры.

«Они пытаются сфабриковать кризис, чтобы оправдать политическую эскалацию и военное вмешательство в Венесуэле для того, чтобы развязать войну в Южной Америке», считает президент Венесуэлы.

Мадуро заявил, что надеется на мирный диалог с Дональдом Трампом, передаёт Газета.Ru. Для этого, по мнению главы Венесуэлы, президент США должен взглянуть на ситуацию с другой стороны.

«Мы — южноамериканцы, вы — североамериканцы. Давайте искать решения XXI века, а не решения времен холодной войны. Холодная война должна остаться позади», - говорит Николас Мадуро.