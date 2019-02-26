Министру культуры Украины посоветовали самому спеть на «Евровидении»

Депутат Рады выразил своё мнение о том, что победительницу национального отбора так и не допустили до участия в песенном конкурсе и посоветовал министру культуры страны Вячеславу Кириленко в таком случае самому выступить на «Евровидении».

«Предлагаю Вячеславу Кириленко отправиться вместо Maruv на "Евровидение". Ведь кто же на свете всех милее и патриотичнее, как не сам господин Кириленко», - передаёт КП слова депутата Алексея Гончаренко.

Кроме того, политик отметил, что в стране немало проблем, на которые министру культуры действительно стоит обратить своё внимание. Например, состояние многих домов культуры на Украине оставляет желать лучшего.