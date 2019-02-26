Пётр Порошенко прилюдно посмеялся над шахтёром

Мужчина пожаловался президенту страны на то, что рабочим долгое время задерживают зарплату или вообще её не платят. В ответ на жалобу Порошенко позволил себе грубость в адрес мужчины, передаёт КП.

Действующий президент Украины посетил город Червоноград, где выступил перед населением. В конце встречи Порошенко затронул тему задолженности перед шахтёрами. Тогда один мужчина из толпы громко выразил своё недовольство. Президент попросил возмущённого горожанина подойти к нему, а затем грубо ответил мужчине.

«Да мы знаем. Ты такой шахтёр, как я балерина», - сказал Порошенко, тем самым повеселив всех присутствующих.