Лиза Пескова стала причиной русофобии в Европарламенте

Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета с ноября прошлого года проходит стажировку в Европарламенте у депутата Эмерика Шопарда. Из-за этого он уже не раз подвергался нападкам со стороны коллег по ЕП.

Шопард заявил, что стажировка Песковой абсолютно законна, так как девушка является французской студенткой, передаёт Lenta.Ru. Также он отметил, что стажёрку не допускают к секретным сведениям и не пускают на закрытые заседания.

«Заявления некоторых русофобски настроенных депутатов в ЕП о том, что это представляет якобы какую-то опасность, абсолютно ложны, направлены на то, чтобы дестабилизировать меня», - считает депутат.