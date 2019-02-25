США ввели санкции против четырех губернаторов Венесуэлы

Министерство финансов Соединенных штатов Америки в понедельник внесло четырех политических деятелей Венесуэлы в санкционный список. Об этом сегодня сообщается на сайте ведомства.

Ограничения были введены против губернаторов четырех штатов Венесуэлы: экс-президента и главы Минобороны Рамона Каррисалеса, экс-министра обороны Хорхе Карнейро, Рафаэля Лакава и Омара Прието.

В конце января США ввели санкции против компании PDVSA. Тогда в МИД России прокомментировали, что действия Вашингтона в отношении венесуэльских активов можно охарактеризовать как "захват века".