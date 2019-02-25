"Уходя, остаются": Пушков оценил вывод войск США из Сирии

Член Совета Федерации, российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал ситуацию, складывающуюся вокруг намерений Соединенных штатов Америки вывести свои войска с территории Сирии.

По его словам, США сокращают свои войска в САР, однако остаются на базе в Ат-Танфе на востоке страны. Пушков считает, что такое поведение предсказуемо, а эта ключевая база является главным показателем намерений США.

"Расстанутся с базой - уйдут из Сирии. А пока, как обычно: уходя, остаются", - поделился в понедельник своим мнением с подписчиками российский сенатор на своей страничке в сервисе микроблогов Twitter.