На выборах в Молдавии победила пророссийская партия социалистов

Партия социалистов Молдавии победила на выборах в парламент. После обработки 99.02% протоколов социалисты, ориентированные на сотрудничество с Москвой, набрали 31.36% голосов.

Об этом сегодня сообщает РИА Новости со ссылкой на данные ЦИК. Однако, в Партии социалистов также заявили, что не согласны с результатами в шести одномандатных округах, поэтому намерены опротестовать их итоги.

На второй строчке расположился оппозиционный блок ACUM и демократы (26.2% и 24% голосов соответственно). В члены парламента Молдовы также была избрана партия "Шор", получившая в ходе выборов 8.5% голосов.

Как ранее сообщали АН, основная борьба происходила между доселе правящей Демократической, Партией социалистов, которые считают необходимым усиление связей с РФ и ЕАЭС, а также правыми оппозиционерами ACUM, настроенными на евроинтеграцию.