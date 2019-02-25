Трамп пошёл на перемирие с Китаем

Дональд Трамп решил «отодвинуть» введение новых пошлин на товары из Китая. Такому намерению американского президента способствовали «продуктивные переговоры» с Си Цзиньпином.

Во время встречи главы двух стран обсудили вопросы, касаемые валюты, интеллектуальной собственности, технологий и многое другое. После окончания переговоров Трамп заявил, что пошлины не будут введены 1 марта, как предполагалось ранее. Также президент США пригласил Си Цзиньпина в резиденцию Мар-а-Лаго, где, вполне вероятно, может быть заключено соглашение между Соединёнными Штатами и Киаем, передаёт Lenta.Ru.