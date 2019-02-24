"Громкие слова": Помпео высказался об угрозе Путина о "нацеливании" ракет

Госсекретарь США Майкл Помпео не считает серьезным предупреждение президента России Владимира Путина о последствиях выхода Америки из ДРСМД и размещения американских вооружений в Европе. Путин анонсировал ответ России на размещение ракет США в Европе

"Это определенно является громкими словами из Москвы", - отметил Помпео в эфире CNN, озвучивая уже известную всем позицию Вашингтона о нарушении Российской Федерацией условий договора, пишет ТАСС.

По его мнению, слова российского лидера нацелены на то, чтобы "прикрыть ключевой вызов". Госсекретарь добавил, что Вашингтону нет никакого смысла связывать себя дальнейшими ограничениями.

Напомним, как ранее сообщали АН, по словам президента РФ, в случае размещения американского оружия на территории европейских стран Россия будет вынуждена нацелить ракеты на США.