Британский парламент до 12 марта вновь проголосует по Brexit
24 февраля 2019, 19:30 [ «Аргументы Недели» ]
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй дала обещание провести повторное голосование в парламенте по выходу из состава Евросоюза до 12 марта. Об этом сообщило агентство Reuters.
"Полноценного голосования в парламенте на следующей неделе не будет, но мы гарантируем, что это произойдет до 12 марта этого года", - сказала Мэй, сообщило издание в воскресенье, 24 февраля.
Напомним, соглашение с ЕС по Brexit в его нынешнем виде британские парламентарии отвергли ранее (в январе) существенным большинством голосов. Депутаты требуют внесения в текст изменений.