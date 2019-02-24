Британский парламент до 12 марта вновь проголосует по Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй дала обещание провести повторное голосование в парламенте по выходу из состава Евросоюза до 12 марта. Об этом сообщило агентство Reuters.

"Полноценного голосования в парламенте на следующей неделе не будет, но мы гарантируем, что это произойдет до 12 марта этого года", - сказала Мэй, сообщило издание в воскресенье, 24 февраля.

Напомним, соглашение с ЕС по Brexit в его нынешнем виде британские парламентарии отвергли ранее (в январе) существенным большинством голосов. Депутаты требуют внесения в текст изменений.