В Белграде тысячи людей потребовали отставки Вучича
24 февраля 2019, 16:43 [ «Аргументы Недели» ]
В столице Сербии накануне вечером прошел массовый антиправительственный протест. В нем приняли участие несколько тысяч человек. Акция направлена против политики президента Александра Вучича.
Люди требовали возврат пенсий, которые были сокращены, а также отставки главы Минздрава страны Златибора Лончара, формирование "свободной Сербии" и "решение проблем на местах".
Митингующие также устроили акцию "Тоннель лжи". В ходе шествия толпа зашла в автомобильный тоннель и обклеила его стены фотографиями президента страны Александра Вучича и его цитатами.
Оппозиция обвиняет власти страны в коррупции и нарушении демократических принципов. Днем ранее массовые акции прошли сразу в нескольких городах Сербии, включая Нови-Сад и Ниш.