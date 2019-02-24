В Белграде тысячи людей потребовали отставки Вучича

В столице Сербии накануне вечером прошел массовый антиправительственный протест. В нем приняли участие несколько тысяч человек. Акция направлена против политики президента Александра Вучича.

Люди требовали возврат пенсий, которые были сокращены, а также отставки главы Минздрава страны Златибора Лончара, формирование "свободной Сербии" и "решение проблем на местах".

Митингующие также устроили акцию "Тоннель лжи". В ходе шествия толпа зашла в автомобильный тоннель и обклеила его стены фотографиями президента страны Александра Вучича и его цитатами.

Оппозиция обвиняет власти страны в коррупции и нарушении демократических принципов. Днем ранее массовые акции прошли сразу в нескольких городах Сербии, включая Нови-Сад и Ниш.