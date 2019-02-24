Организаторы митинга памяти Бориса Немцова в Челябинске не смогли собрать людей

Сегодня, 24 февраля, в Челябинске, как во многих других российских городах, прошел митинг памяти Бориса Немцова. Напомним, четыре года назад 27 февраля 2015 года, политик был застрелен на Большом Москворецком мосту. Во многих городах власти не дали разрешения на проведения митингов в память о Немцове, в Челябинске организаторы согласовали митинг, однако не смогли собрать на него людей. В сквер на пересечении улиц Доватора и Воровского пришли около 35 человек, хотя заявка была оформлена на 95 митингующих.

Среди присутствующих большую часть составляли представители экологических движений Челябинска и оппозиционеры, например, Борис Золотаревский, координатор штаба Алексея Навального в Челябинске, активист движения «Стоп. ГОК». Он, как и еще один участник митинга Георгий Невский, был кандидатом на пост главы города, но не смог пройти собеседования конкурсной комиссии.