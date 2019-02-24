Поклонская рассказала, за что её невзлюбили в Генпрокуратуре Украины

Наталья Поклонская подсчитала, что Генеральная прокуратура Украины открыла в отношении депутата Госдумы девять уголовных производств за последние пять лет. «Скоро юбилей», - смеётся Наталья.

У себя на странице ВКонтакте Наталья Поклонская рассказала, что скоро стукнет пять лет, как Генеральная прокуратура Украины безуспешно старается скоординировать против неё девять уголовных производств.

На Украине женщину обвиняют не только в пресечении деятельности террористов и экстремистов в Крыму и тому подобных действиях, но даже в вывозе 38 больных детей Донбасса на лечение в столицу России, передаёт РИА Новости.

«Со своей стороны могу сказать, что мне не стыдно ни за один из вышеперечисленных результатов моей работы. Жалею, что у меня не было достаточно рычагов, чтобы сработать еще жестче, тем самым исполнить свой долг и перед украинским народом, тоже», - сказала она.