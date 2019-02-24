Лавров: Условий для заключения мирного договора между Россией и Японией нет

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что сейчас нет никаких условий для мира между Россией и Японией, несмотря на регулярные заверения властей Страны восходящего солнца о том, что они «вот-вот добьются результата».

Лавров заметил, что попытки японцев «навязать некое свое видение этого решения» пока оканчивались ничем. Также глава МИД России отметил, что у сторон нет оговоренной даты касательно заключения мирного договора, сообщает Lenta.Ru.

Также дипломат заверил, что Россия не собирается менять Курильские острова на японские инвестиции. «Периодически нам посылают сигналы о том, что, как только мирный договор будет подписан на японских условиях, на нас посыплется манна небесная в виде японских инвестиций. Это не то, о чем договаривались», - сказал министр.