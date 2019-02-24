По Фрейду: Порошенко повеселил людей в Сети оговоркой про украинского агрессора

Президент Украины на митинге в Жолкве оговорился и заявил, что нужно «сохранить Украину и оборону Украины, для того чтобы дать отпор украинскому агрессору». После Порошенко поправился, что агрессор-то российский, но слова уже были сказаны.

Интернет-пользователям очень понравилась оговорка лидера Украины. Многие предположили, что Порошенко был явно нетрезв во время своей речи. «Больше ему наливайте, он и не такое расскажет», - посмеялся комментатор, а другой заявил, что Порошенко «пока только чикушки побеждает».

Также люди начали развивать идею о том, что президент Украины просто ненароком «проговорился». «Это фиаско, Петя! Язык твой хочет правду сказать!» - пишут пользователи соцсетей.