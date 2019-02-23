В Германии назвали условие европейской безопасности

Евросоюзу стоит налаживать отношения с Москвой и отказаться от размещения ПРО США на своей территории, заявил депутат парламента Германии Юрген Триттин в своей статье для Frankfurter Rundschau.

По его мнению, европейские страны неверно реагируют на угрозу новой гонки вооружений, пытаясь во всем обвинять Россию. В частности, именно так поступает министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

Между тем, как утверждает Триттин, безопасность в Европе возможна только с Россией. И странам ЕС необходима инициатива по разоружению, чтобы отказаться от системы противоракетной обороны США.

Кроме того, Триттин предостерег канцлера Германии Ангелу Меркель от двукратного увеличения военных расходов, как она обещала в Мюнхене, так как, по его мнению, это лишь подстегнет ядерную гонку.