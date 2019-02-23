Порошенко снова пожаловался: Путин с ним не разговаривает

Президент Украины вновь (теперь в интервью телеканалу Fox News) заявил, что российский лидер Владимир Путин не стал отвечать на его телефонный звонок после провокации Киева в Керченском проливе. Мария Захарова поиронизировала над жалобами Порошенко

По его словам, он позвонил сразу после инцидента и якобы с вопросом "Что происходит?". Однако глава российского государства не ответил ему. Согласно версии Порошенко, Путину было просто "нечего сказать".

Напомним, в начале декабря прошлого года Порошенко уже жаловался, что его запрос на телефонный разговор с президентом России остался без ответа. Тогда Порошенко сообщил об этом в интервью France24.