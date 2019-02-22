Действия Америки помогли России получить Крым

Михаил Шеремет, являющийся депутатом Госдумы от крымского региона, высказал мнение, что переворот на Украине, к которому причастна Америка, сослужил России хорошую службу, ускорив присоединение Крыма к составу РФ.

«Государственный переворот на Украине, координируемый американцами, принес украинскому народу одни несчастья, в виде гражданской войны и обнищания, но для Крыма он стал отправной точкой для активизации борьбы за возвращения на историческую родину в Россию», - считает Шеремет.

Кроме того, он уверен, что Крым в любом случае рано или поздно присоединился бы к России, но не случись на Украине майдана, этот процесс занял бы куда больше времени, передаёт РИА Новости.