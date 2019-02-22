Ход конём: американцы придумали новую стратегию против России и Китая

Пентагон находится в процессе разработки новой стратегии боевых действий против так называемой «угрозы» со стороны России и Китая. Выдумку американских военных уже окрестили «троянским конём».

Основой стратегии, по словам начальника штаба ВВС США Дэвида Голдфайна, является «скрытое вторжение» внутрь страны-противника. Также он рассказал, что на подготовку стратегии Соединённые Штаты потратят один год и $135 миллиардов, а участие в ней примут все виды войск США.

Голдфайн заверяет, что новая стратегия позволит американским военным воздействовать на слабости соперников, при этом избегая сильных сторон, передаёт РИА Новости. «Это фундаментальное изменение, как в культурном, так и в техническом плане», - уверен он.