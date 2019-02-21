Путина ждут в Севастополе на 23 февраля

Но это не точно. Президент России может приехать в Севастополь в день защитника Отечества.

Пока информация предварительная. В казачьем сообществе Севастополя ходят слухи о том, что казаки будут задействованы в обеспечении визита главы Российской Федерации. Якобы Владимир Путин прибудет в Крым 23 февраля.

Рассказывая о планирующемся визите Владимира Владимировича, инсайдер корреспондента АН в казачьем сообществе пояснил, что информация не точная: «Обычно в таких случаях фсошники (сотрудники Федеральной службы охраны РФ — прим. АН) кипешуют, а сейчас никакой суеты нет. Так что возможно 23 числа никто и не приедет.»

По словам казака, весьма вероятно, что Президент Российской Федерации может приехать чуть позднее. Согласно циркулирующим в казачьей среде слухам, этот визит приурочен пятилетию Крымской весне. Среди возможных дат посещения Севастополя Владимиром Путиным (помимо 23 февраля) называют день референдума, по итогам которого Крым и Севастополь стали российскими регионами. Это произошло 16 марта.

Еще одной датой возможного визита называют 21 марта. Этим числом датировано подписание Федерального конституционного закона о принятии Крыма в состав РФ.