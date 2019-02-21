В Совфеде отреагировали на планы Украины расторгнуть договор по Азовскому морю

Сенатор Сергей Цеков убежден, что заявление главы МИД Украины Павла Климкина о намерении Киева расторгнуть договор по Азовскому морю является предвыборной риторикой. Об этом сообщает RT. Украина пригрозила расторгнуть договор с Россией по Азовскому морю

По словам сенатора, таким образом представители действующего киевского режима накануне грядущих президентских выборов в стране пытаются отвести взгляды украинцев от провалов нынешних властей.

"Они, конечно, делают хорошую мину при плохой игре. Поэтому и последовало заявление о том, что Киев собирается разорвать договор по Азовскому морю. Разорвет или нет, будет видно", - сказал он.

Напомним, ранее АН сообщали, что, по мнению главы украинского МИД, в случае расторжения договора Украина зафиксирует юридическую позицию и решит вопросы по международному арбитражу.