Украина пригрозила расторгнуть договор с Россией по Азовскому морю

Глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин рассказал, когда киевские власти могут расторгнуть договор с Россией об Азовском море. Об этом в четверг пишет РИА Новости. В Крыму списали высказывания Климкина на тяжёлое похмелье

"В обозримой перспективе мы это сделаем. Тогда, когда после слушаний у нас будет полностью зафиксирована юридическая позиция и будут решены вопросы по международному арбитражу", - сказал он.

При этом глава украинского МИД добавил, что если бы Киев прекратил действие данного соглашения раньше, то "Россия использовала бы это для ослабления юридической позиции" Украины.

Наряду с этим заявлением Климкин подчеркнул, что разрыв договора не является панацеей и вновь обвинил Россию в "узурпации прав" по Керченскому проливу и акватории Азовского моря.