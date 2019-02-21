Украина пригрозила расторгнуть договор с Россией по Азовскому морю
21 февраля 2019, 17:12 [ «Аргументы Недели» ]
Глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин рассказал, когда киевские власти могут расторгнуть договор с Россией об Азовском море. Об этом в четверг пишет РИА Новости.
"В обозримой перспективе мы это сделаем. Тогда, когда после слушаний у нас будет полностью зафиксирована юридическая позиция и будут решены вопросы по международному арбитражу", - сказал он.
При этом глава украинского МИД добавил, что если бы Киев прекратил действие данного соглашения раньше, то "Россия использовала бы это для ослабления юридической позиции" Украины.
Наряду с этим заявлением Климкин подчеркнул, что разрыв договора не является панацеей и вновь обвинил Россию в "узурпации прав" по Керченскому проливу и акватории Азовского моря.