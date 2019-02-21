Порошенко заявил, что в Донбассе танков больше, чем в Европе

Украинский президент Петр Порошенко заявил, что у ополченцев на территории Донбасса в наличии не менее 496 танков. По его данным, это больше, чем у Германии, Франции, Испании или Италии. Порошенко обвинил Москву в подготовке к удару по Украине

"Для вашей информации: это количество больше, чем в Германии или Франции, Испании или Италии", - заявил действующий лидер Незалежной во время своего выступления на прениях Генеральной ассамблеи ООН.

Кроме того, он отметил, что Украина "сдерживает силы", якобы насчитывающие "938 бронированных боевых машин, 128 реактивных систем залпового огня, 776 артиллерийских систем (в том числе самоходных)".

Основываясь на собственной же информации, Петр Порошенко назвал украинское государство "реальным восточным флангом НАТО в рамках защиты трансатлантической свободы и демократии".