В Крыму списали высказывания Климкина на тяжёлое похмелье

Ефим Фикс предположил, что речи главы украинского МИД Павла Климкина о том, что Крым за последние пять лет стал более украинским, обусловлены не иначе как похмельем.

Климкин: за последние годы Крым стал более украинским

Вице-спикер Государственного совета Крыма определённо оказался не согласен с мнением Климкина. Фикс посоветовал главе МИД Украины пить по утрам рассол и заниматься повышением уровня жизни населения, чтобы люди «перестали разбегаться из страны», передаёт "Свободная пресса".

«Они с вечера хорошо посидели, обсудили президентскую компанию, а утром просыпаются, рассола нет — голова несвежая, и начинают ляпать языком вещи, над которыми уже смеется весь мир», - прокомментировал Ефим Фикс слова Климкина.