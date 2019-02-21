Порошенко предложил ООН «поставить Россию на место»

Пётр Порошенко в процессе своего выступления на Генассамблее ООН заявил, что считает нужным лишить Россию имеющегося у неё права вето в Совбезе организации. В прошлом году представитель Украины в ООН уже просил лишить права вето постоянных членов Совета безопасности.

В качестве подтверждения своих идей президент Украины напомнил в Организации Объединённых Наций, что СССР 80 лет назад исключили из Лиги Наций. Также Порошенко не смог удержаться и лишний раз не назвать Россию участницей произошедшего в Донбассе конфликта, передаёт «Свободная пресса».

«Возможно, пришло время поставить Россию на место — начать с лишения ее права вето, по крайней мере, когда речь идет о вопросах российской агрессии против Украины?» - обратился Пётр Порошенко к Совету безопасности ООН.