Появится ли у России и Белоруссии общий парламент

Президенты двух стран обсудили между собой возможные условия создания союзного парламента. Целью лидеров России и Белоруссии является предотвращение повторения украинских событий в Минске.

Экс-глава НАТО посоветовал Белоруссии развивать демократию, чтобы избежать войны

Политологи отмечают, что лидер Белоруссии Александр Лукашенко начал понемногу терять позиции, а в самой стране всё большую популярность набирают прозападные движения. В совокупности с выборами президента Белоруссии, которые пройдут в следующем году, все эти факторы вместе могут привести к повторению в Минске украинского Майдана.

Предполагается, что в случае создания союзного парламента Москва получит несколько больше привилегий, при этом Минск наконец добьётся экономических преференций, к которым активно стремился, сообщает URA.RU.

«Белорусы понимают, что в этой структуре их голос мало что будет значить. А если есть союзный парламент, то должен быть и союзный президент. Сразу встанет вопрос: а как его выбирать? Думаю, что примерно по таким же причинам США и Канада не построили союзное государство», - выразил своё мнение о переговорах лидеров двух стран заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин.