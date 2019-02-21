Депутат Рады рассказал, почему Европе выгодно то, что происходит на Украине

Евгений Мураев, претендующий на пост президента Украины, считает, что Европа получает выгоду от нынешней ситуации в Киеве. Он также отметил, что законы, которые навязываются Украине Западом, не идут на пользу стране.

К подобным законам он отнёс либерализацию въезда украинских граждан на территорию Европы и отмену существовавшего моратория на вывоз круглого леса, передаёт Газета.Ru.

«Около шести миллионов украинцев уже работают в европейских странах и платят там взносы в пенсионные фонды, то есть они не собираются возвращаться», - указал депутат Рады и добавил, что в Европе не сильно переживают из за украинского конфликта и коррупции внутри страны.