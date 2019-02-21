Климкин: за последние годы Крым стал более украинским

Павел Климкин считает, что за всё то время, что Крым входит в состав Российской Федерации, полуостров «стал более украинским». Глава МИД Украины поделился этой точкой зрения у себя в Facebook, передаёт КП.

Климкин уверен, что Киев слишком дорого заплатил за то, что в своё время не провёл в должной степени украинизацию полуострова. Виновниками министр считает власти страны.

«Вопреки всем обстоятельствам Крым сегодня еще более украинский. Ведь за эти годы борьбы призыв "Крым - это Украина!" - это уже не просто слоган, это руководство к действию. Мы должны довести это дело до конца!» - заявил глава украинского МИД.

В соцсети пользователи оценили такое откровение украинского министра не слишком высоко. Некоторые из комментаторов даже посоветовали Климкину «пробудиться ото сна».