Экс-глава НАТО посоветовал Белоруссии развивать демократию, чтобы избежать войны

Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен уверен, что Белоруссии для избежания мнимой угрозы со стороны России необходимо проводить реформы, направленные на достижение свободы и демократии.

«Мой совет белорусскому народу и руководству страны в том, чтобы уберечься от агрессии россиян - нужно начать реформы, ведущие к демократии и свободе. Только эти вещи создадут защиту от российской агрессии. И я бы хотел, чтобы Белоруссия получала больше помощи от Запада. Но нам нужно видеть переориентацию на свободу и демократию», - заявил он.

Целью «российской агрессии» Расмуссен назвал желание РФ заполучить Белоруссию и за счёт неё расширить свои границы на запад. Также он отметил, что в том случае, если Белорусские политики не поведут государство к демократии, то страну в итоге может ожидать война, передаёт РИА Новости.