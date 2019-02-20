В НАТО оценили слова Путина о "нацеливании" ракет
20 февраля 2019, 22:05 [ «Аргументы Недели» ]
В НАТО увидели в послании президента России Владимира Путина Федеральному собранию угрозу странам-союзницам. Об этом заявил заместитель официального представителя альянса Пирс Казалет.
"Мы отметили обращение президента Владимира Путина от 20 февраля. Российские заявления, угрожающие взять на прицел страны НАТО, неприемлемы", - цитирует слова политика агентство ТАСС.
Согласно его утверждениям, в НАТО не хотят новой гонки вооружений и призывают Москву вернуться к соблюдению норм, установленных ДРСМД, и уничтожить ракеты средней и малой дальности.
Напомним, как ранее сообщали АН, президент России анонсировал ответные меры на возможное размещение на территории европейских стран оружия США после выхода последних из ДРСМД.