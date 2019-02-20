Порошенко обвинил Москву в подготовке к удару по Украине

Президент Украины Петр Порошенко обвинил Кремль в подготовке военного удара. Об этом лидер Незалежной заявил в ходе дебатов на Генеральной ассамблее ООН, проходящей в Нью-Йорке.

"Военные эксперты однозначно определяют, что вооруженная группировка на российской границе с Украиной является наступательной ударной группой", - сказал украинский президент.

По его словам, ничего общего с обороной это не имеет. Группировка предназначена для военного удара, утверждает Порошенко, и якобы именно к нему в настоящий момент готовится Кремль.

"Поэтому дальнейшая эскалация до уровня полномасштабной войны не является уже нереальной перспективой", - сказал он, указав на необходимость обеспечить мониторинг ситуации у границы.