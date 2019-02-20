Лавров прокомментировал угрозы Трампа в адрес военных Венесуэлы
20 февраля 2019, 18:24 [ «Аргументы Недели» ]
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на прошедшей накануне пресс-конференции прокомментировал угрозы президента Соединенных штатов Америки Дональда Трампа в адрес венесуэльских военных.
По словам главы российского внешнеполитического ведомства, угрозы США военным Венесуэлы являются нарушением устава ООН и прямым вмешательством во внутренние дела страны, пишет RT.
"Угрозы [вмешательства] звучат из США и активно поддерживаются, и стимулируются венесуэльской оппозицией, которая, по сути, прямо приглашает внешнее вмешательство", - сказал Лавров.
Напомним, как ранее сообщали АН, в понедельник, 18 февраля, президент США Дональд Трамп в ультимативной форме предложил венесуэльским военнослужащим поддержать оппозицию страны.