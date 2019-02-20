Путин: сателлиты США им «подхрюкивают»

Договор о РСМД устарел, однако Вашингтон использовал для выхода из него надуманные обвинения. Об этом в ходе ежегодного послания Федеральному собранию заявил президент РФ Владимир Путин.

Глава государства отметил, что речь об этом заходит только по причине звучащих в адрес России обвинений. По его словам, многие страны производили ракеты средней и меньшей дальности, а Россия и США - нет.

"Сами все нарушают, а потом ищут оправдания и назначают виновных. Но еще и своих сателлитов мобилизуют. Они так аккуратненько, но все-таки американцам «подхрюкивают» по этому вопросу", - добавил он.