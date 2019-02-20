В Сети посмеялись над «геройствами» Порошенко

В интернет-сообществе люди оказались не настроены верить в то, что нынешний президент Украины рассказал о своём участии в событиях на Майдане. Люди усомнились в героизме Порошенко.

Порошенко заявил, что "лично выносил погибших" с Майдана

Комментаторы сочли за выдумку историю о том, как Порошенко лично уносил с площади тела погибших, передаёт РИА Новости. При этом многие предложили вручить президенту Оскар за хорошую актёрскую игру. «Проникновенно, с паузами, видно — старался, но неубедительно, все-таки — нет. И пересдачи не будет!» - пошутила одна из пользователей Сети.

«Так и было. Верю ему. Он ПЕШКОМ проходил. Без охраны. В костюме БЭТМЕНА. И рядом были только ЧИП и ДЕЙЛ. Под прикрытием плаща-невидимки», — выразил свои сомнения один из комментаторов. «Он носил раненых, а Юлька искусственное дыхание делала. Вот что с людьми делает гонка за президентское кресло», — поддержал его второй.