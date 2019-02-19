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Болельщики «Трактора» направят депутатам письмо в защиту клуба

19 февраля 2019, 21:14 [«Аргументы Недели. Челябинск», Анна Поперечная ]

Болельщики «Трактора» направят депутатам письмо в защиту клуба

Движение «Сектор А» подготовили открытое письмо в Законодательное Собрание Челябинской области в защиту клуба «Трактор». Фанатов возмутили нападки урбанистов на клуб. Так, в прошлом году урбанист Лев Владов выступил с критикой в адрес руководства области по поводу финансирования клуба. В этом году его поддержал инвалид-колясочник Николай Ольховский, который считает, что на деньги, которые направляют на содержание клуба, лучше закупить трамваи производства Усть-Катавского вагоностроительного завода.

Болельщики обеспокоены сложившейся ситуацией и считают, что нападки на челябинский хоккейный клуб имеют политическую подоплеку.

«Складывается впечатление, что за «Трактор» не кому постоять, но это ошибочное мнение, урбанисты своими действиями хотят убить команду. Но болельщики продолжают любить и верить в родной клуб», - пишу они.

 

Фото - Андрея Ткаченко

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