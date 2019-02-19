Петр Порошенко подписал закон о курсе Украины в ЕС и НАТО

Президент Украины Петр Порошенко, во вторник в ходе выступления в Верховной раде подписал закон о внесении изменений в конституцию страны, которыми закрепляется курс на вступление в ЕС и НАТО.

"Изменения в конституции никак не лишние. Моя стратегическая миссия - необратимость европейской и трансатлантической интеграции", - отметил при этом глава Незалежной, чьи слова передает РИА Новости.

В преамбуле конституции теперь говорится о "европейской идентичности украинского народа". А президент, согласно статье 102, станет "гaрaнтoм реализации стрaтeгичeского курса" страны на членство в ЕС и НАТО.

Напомним, как ранее сообщали АН, 7 февраля украинский парламент проголосовал за внесение в Конституцию соответствующих изменений. Документ вступает в силу на следующий день после публикации в прессе.