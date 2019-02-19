Кадыров объяснил, почему передал свои полномочия премьеру Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров во вторник объяснил, почему временно передал свои полномочия премьер-министру республики Муслиму Хучиеву. Оказалось, что причиной стала болезнь чеченского политика.

Кадыров отметил, что недавно совершил поездку в горы, которая длилась два дня. Из-за ветра и снегопада политик простудился, а затем заболел гриппом, передает "Газета.ру".

Болезнь пришлась на те дни, в которые глава Чечни должен был присутствовать на важных встречах, поэтому ему пришлось временно поручить свои обязанности Хучиеву. Рамзану Кадырову в течение двух дней делали капельницы, а уже 16 февраля он вернулся к работе.