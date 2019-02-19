Трамп поставил ультиматум военным Венесуэлы

Президент США Дональд Трамп в понедельник предложил венесуэльским военнослужащим поддержать оппозицию страны (в частности, пропустить гуманитарный конвой) и быть амнистированными, либо.. Жители Венесуэлы получат 300 тонн гуманитарной помощи из России





Глава Вашингтона обратился ко всем чиновниками и военнослужащим, которые поддерживают венесуэльского президента Николаса Мадуро: "Вы можете принять щедрое предложение Гуаидо об амнистии, чтобы мирно жить с семьей", - цитирует Трампа издание Газета.ru.

Вторым вариантом американский президент обозначил возможность военных "потерять все": "Если вы будете продолжать поддерживать Мадуро, для вас не найдется безопасного убежища, вы не избежите последствий. Вы потеряете все", - заявил он на выступлении в Майами.