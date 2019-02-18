В Госдуме рассказали, почему Трамп больше поверил Путину, чем разведке США

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков уверен, что разговоры о том, будто бы Трамп не поверил докладу разведки США, потому что тот противоречил словам Путина – проявление внутренних интриг между представителями американской власти.

Новиков объяснил, что несмотря на то, что правящая элита в Соединённых Штатах в первую очередь считается с интересами своей страны, это не значит, что у них нет внутренних разногласий и споров на предмет национальных интересов Америки. Также от уточнил, что именно такие разногласия являются «проявлениями тех тенденций внутри (США), которые есть по самоопределению конкретных политиков», - передаёт РИА Новости слова российского политика.