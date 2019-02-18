В Евросоюзе посчитали, что сейчас не время, чтобы снимать санкции с России

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини считает, что время для снятия санкций с Российской Федерации ещё не пришло.

«Я всегда говорила, что цель наших санкций не в том, чтобы они оставались вечно, а в оказании давления. Однажды они будут сняты, но пока условия для этого не сложились», - заявила она на встрече между главами МИД Евросоюза.

Также Могерини сообщила, что в ближайшее время в Евросоюзе будет принято решение насчёт новых санкций, введение которых обусловлено произошедшим в Керченском проливе, сообщает Lenta.Ru.