Владимира Бурматова назвали самым влиятельным депутатом Госдумы

Информационное агентство «Полит74» провело в феврале опрос посетителей, в котором им предлагалось выбрать самого влиятельного депутата Госдумы. В опросе приняло участие 10 тысяч человек. Первое место, по мнению читателей, по влиятельности должно принадлежать депутату Владимиру Бурматову, Он набрал 69,74 процента голосов. На втором месте оказался Валерий Гартунг, на третьем - Анатолий Литовченко.

По словам Андрея Трушникова, шеф-редактора медиахолдинга «Гранада Пресс», для того, чтобы понять насколько тот или иной политик влиятельный, нужно учитывать слишком много факторов. «Большую роль играет поддержка депутата федеральным центром, его принадлежность к той или иной группе элиты, количество воплощенных в жизнь законопроектов, наличие конкурентов, - говорит он. -- Этот опрос показал, какой из политиков является самым влиятельным для народа, это может совпадать с реальным положением вещей, а может не совпадать».

Результаты опроса можно посмотреть здесь.