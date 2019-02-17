Российский сенатор Алексей Пушков оценил речь американского вице-президента Майкла Пенса в рамках Мюнхенской конференции по безопасности и считает, что США недовольны обстановкой в НАТО.

Об этом член Совета Федерации написал в воскресенье, 17 февраля, на своей странице в сервисе микроблогов Twitter. По его словам, из речи Пенса следует: Соединенные штаты Америки не устраивает уровень единства НАТО.

"Вопреки их требованиям, Турция намерена закупить С-400 у России, ФРГ нацелена на завершение Сев.потока-2, а главные союзники США в Европе хотят сохранить ядерную сделку с Ираном вопреки санкциям Вашингтона", - отметил он.